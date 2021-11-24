全球疫情衝擊地方經濟，改變商業模式，台灣疫後民生經濟的復甦策略，短期以擴張型財政政策為主，高雄市鎖定受疫情影響之產業精準振興，並輔導餐飲服務業加速數位轉型。

疫情紓困好家載－零接觸經濟

國內疫情重創運輸計程車業及餐飲業，高雄市在疫情下運用數位科技，結合LINE、一卡通及行動支付業者，首創「高雄好家載」，透過數位平台提供跨域合作、異業結合，幫助餐飲、計程車司機創造防疫互助經濟，知名量販賣場家樂福、全聯也聯手響應，加入「防疫高雄隊」；高市府同時推出蔬果箱、海味箱等超值組合，搭配滿額免運優惠，且聯合市場、夜市推出外送服務，滿足市民更多元的需求。

「高雄好家載」推出至今，共延攬上千家餐飲，輔導十五處市場夜市加入，累計逾五百攤以上導入線上販售，超過四千五百項產品上架，於疫情中帶領餐飲服務業數位轉型，開發新客源，也提供市民防疫採買新選擇，把握宅經濟的新契機。

全聯福利中心「 PXGo!小時達 」加入高雄好家載，助攻防疫宅經濟。(圖／高雄市政府新聞局提供)

疫後振興高雄券－高雄開就賺

因應中央推出五倍券及各部會八大券，高雄市以「緊貼中央振興資源，吸引全國高雄落地」為戰略，推出「高雄開就賺」高雄券加碼方案、日月抽抽獎活動，讓「五倍變六倍、優惠再翻倍」。

在防疫及數位轉型的趨勢下，中央對於數位券的推動力道加大，高雄市與五間國內指標性銀行及四家支付業者合作，將地方加碼方案結合信用卡與電子支付，對接數位振興券，綁定即可同步選擇加入「高雄開就賺」活動；紙本方案則「精準振興」百貨、旅宿、餐飲及夜市商圈，隨買隨換，根據不同行業，有不同加倍效果。

高雄開就賺在商圈夜市推出「200換400」方案。(圖／高雄市政府新聞局提供)

針對八大券，高市府擴大振興力道，納入市轄客庄與原民七區之商家，鼓勵抽中八大加碼券的民眾，在適用加碼券且加入發放高雄券振興夥伴之高雄店家消費，不論持加碼券或紙本振興五倍券，高市府皆以「滿五百送一百」為原則加碼贈送高雄券，吸引全國民眾來高雄開就賺，作伙振興高雄經濟。（高雄市政府新聞局廣告）