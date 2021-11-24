「妳想當明星嗎？」這是許多年輕男女的夢想，就有歹徒佯裝星探劫財劫色。「星探之狼」胡永強就用這種手法，對涉世未深的女孩們下藥性侵，受害女子至少30名，年紀最小甚至只有11歲，更有1名女子黃姿蓉被害後失聯。胡男2004年落網後在拘留所畏罪輕生，姿蓉去向迄今仍是不解之謎。

2004年5月23日，22歲的姿蓉跟閨蜜相約，下午在朋友的店裡碰面，約定時間快到的時候，姿蓉打電話到店裡說，臨時要跟朋友談事情，沒想到電話掛掉，姿蓉關了手機，也一直沒有現身。

當晚8點，姿蓉終於打電話給閨蜜，但聲音明顯很虛弱，意識也不清醒，無法回答自己在哪裡。突然，電話那頭變成了陌生男子，用台灣國語的口音說，他看到姿蓉在路邊好像喝醉在吐，想幫忙帶姿蓉回家，但閨蜜們與男子約了幾個地方接人，男子與姿蓉都沒有現身。

「星探之狼」胡永強對涉世未深的女孩們下藥性侵，受害女子至少30名，年紀最小甚至只有11歲，更有1名女子黃姿蓉被害後失聯。（資料照）

閨蜜們直覺姿蓉被下藥拐走，不敢掛上電話，1人繼續與男子通話周旋，其他人連跑3警局求助，但因姿蓉失蹤未滿24小時，且報案的不是家屬，警方都表示無法受理，直到午夜電話斷線，閨蜜們再也聯絡不上姿蓉。

姿蓉家人得知此事趕緊報案，警方定位姿蓉手機，發現曾在捷運中山站待了一陣子，調閱附近的監視器畫面，果然看到姿蓉與1名中年男子聊了許久，隨後跟著男子走出鏡頭，這就是她最後的身影。

同一時間，警方獲報性侵慣犯胡永強假釋後，又到處犯下性侵案件。其中2名被害女子報案稱，胡男自稱是演藝經紀人，誇讚她們有明星之姿，要找她們拍飲料廣告，沒想到試喝胡男的飲料後就昏迷，醒來時發現自己遭到性侵，被棄置偏僻山區。

胡永強先前因性侵案被判刑，服刑期間被獄友用牙刷、菜瓜布「照顧」下體，但仍無法斷絕性慾；他曾跟警方說自己「每天都想要」，只好一直犯案。警方比對相關事證，認定姿蓉遇到的男子就是胡永強，經過25天搜捕，終於逮到胡永強。

胡永強坦承犯下近期3起性侵案，稱在被害女子的飲料內摻入FM2，但他性侵完姿蓉後，就帶到捷運新店站丟包。警方定位姿蓉手機，最後位置在中安大橋，與胡男說詞不符，但胡男不肯改口，警方只能將他先關進拘留所。

孰料，胡永強半夜趁值班警打瞌睡，脫下內褲纏繞在拘留所門柱上吊輕生，早上被發現時已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治，姿蓉下落也從此成謎。警方當時動用搜救犬及百名人力搜山，家屬迄今也四處發尋人啟事，無奈時隔17年，仍然沒有消息。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。