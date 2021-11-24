一份中國大陸研究指出，如果北京對台動武，日本可能軍事介入。

美日進行海上軍演。

香港《南華早報》報導，一份上周刊登在大陸期刊《亞太安全與海洋研究》的研究指出，近期支持台灣的態勢顯示，日本及美國已經討論過，甚至擬定計畫，嚇阻北京使用武力奪台。

這篇論文指出，日本不只透過官方及個人層級釋放訊號，同時也試圖透過日美聯盟或在現有法律架構下單獨行動，採取實際行動應對。

雖然日本憲法已經放棄發動戰爭的權利，日本國民可能也不願意捲入台海衝突，不過研究指出，2015年通過的日本安保法至少在3種情境下仍授權日本自衛隊參與，包括向美國提供後勤支援、引用集體防衛條款加入美軍防衛台灣，以及美軍駐日基地遭受攻擊等3種情境。

報導指出，北京視台灣為不可分割的領土，而且從未放棄使用武力進行統一，不過日本將會視此舉為對國家安全及地緣政治秩序的重大威脅。

撰文的中國社會科學院日本研究所副所長吳懷中指出，近年來日本政府已經強化立場，短期及中期內難以想像日本會不計代價主動參與一場無法控制的災難戰爭，他說日本比較有可能會考慮為盟友提供後勤支援，而不是直接參與戰鬥，不過文章指出，問題不在於日本「是否會」介入，而是在於「如何」介入。

日本近年來與美國海軍進行一系列海上軍演，同時大陸研究人員也警告，日本可能試圖利用聯合國維和任務成為強權。

一篇由清華大學國際關係系教授張利華及研究人員胡芳欣撰文、刊登在清華大學世界和平論壇官網的論文指出，中國必須留意日本利用這些機會規避和平憲法的企圖。

日本直到1992年才開始派遣武裝部隊赴海外執行聯合國任務，自此關於武器、維和行動的限制才逐漸鬆綁。

文章指出，這些行動提升了日本民眾對海外任務的支持，提升日本展現軍事力量的能力，以及加強日本的外交自主。

此外，文章也指，安保法也賦予日本自衛隊參與「共同防衛」任務的權利，顯著擴大日本自衛隊的任務範圍。