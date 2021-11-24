運勢命理網站「十二生肖運勢運算」分析，生肖屬虎、雞、狗的人是名副其實的吵架王，罵人時口若懸河，詞彙幾乎不重複，讓對方啞口無言，完全沒有回嘴的餘地。

▍1.生肖虎

屬虎人性格強勢，希望自己是團體中最受矚目的焦點，他們待人比較霸道，雖然不會輕易與人結怨，也不會主動挑起爭端，不過一旦跟別人吵架，很少人能吵贏他，因為屬虎人說話非常有氣勢，只要拿出與生俱來的霸氣，兩三句話就能讓對方感覺屈居下風，不敢再回嘴，他們甚至有時並不講理，依然能削弱對方的氣勢，是名副其實的吵架王。

▍2.生肖雞

屬雞人平常說話就很犀利，如果有人踩到他們的地雷，他們會立刻開口回擊，和對方爭辯到底，他們口才好，說話語速非常快，而且在盛怒之下，說出口的話一針見血，非常毒舌，讓對方聽了就深受打擊，罵人的用語從頭到尾可以完全不重複，因為太過尖酸刻薄，立刻就能把對方氣到說不出話來，想要吵贏屬雞人是非常困難的任務。

▍3.生肖狗

屬狗人性格正直，喜歡追求完美，所以常常在雞蛋裡挑骨頭，他們常常為了小事跟別人起爭執，因為富有吵架經驗，罵人方面的口才非常好，光是損人的詞彙就非常可觀，嘴巴彷彿機關槍一樣罵個不停，讓對方完全沒有回嘴的機會，他們觀察力很強，總能迅速找到對方的缺點，針對這些弱點猛攻，總能踩在別人的痛點上，完全是吵架界的王者。