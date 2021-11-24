最新美元指數一度突破96.6點，創下2020年7月以來的新高，讓全球股市及台股逢高拉回，但是聯準會(Fed)才剛剛宣布11月啟動縮減QE，為何美元指數上升的幅度超乎預期？筆者認為，主要不是縮減QE或明年的升息預期，追根究柢還是通膨率居高不下，不過筆者最新的看法是通膨將會觸頂下滑。

因為近期的高通膨是由於新冠疫情再起，德國單日確診人數6.5萬人創新高，奧地利開本波封城的第一槍，第四次進入封城狀態，不過按照筆者研究，疫情每120天就會進入一個循環，例如印度、日本，都有進入一個高確診數的高峰期，但是120天就會過去。

而且，全球疫苗生產量相當足夠，也有越來越多的國家決議打第三劑疫苗，延長疫苗的保護力，所以Fed主席鮑爾一直強調，通膨是暫時的，是由短期因素驅動，其實和筆者的看法同出一轍。另外，鮑爾成功連任Fed主席，另一位鴿派理事布蘭納德任副主席，鷹中帶鴿的政策會延續下去，再加上通膨會在可預見的未來被控制下去，對股市都是加分的。

因此，筆者認為儘管台股這波同步修正回測頸線，但是台股再突破18034點的目標不是南柯一夢，外資賣超的金額沒有比想像中多，甚至櫃買指數還繼續創14年新高。所以外資非常可能在上演「求饒式買盤」，為何會求饒？就是因為台股表現大大優於其他亞股，當台股再往上創高，外資將不得不買進，會投降求饒，所以過去兩年外資賣超台股的金額，加上的領取的股息，已高達2兆元之多，只要回來幾百億、幾千億，台股會很輕鬆突破18000點，甚至年底再挑戰19000點，這是非常可能的事，到時候大多頭行情一啟動，空手的人將陷入不得不買的「囚牢」困境，求饒飆股不要漲的太快。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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