美國空軍B-52、B-1等戰略轟炸機持續在俄羅斯邊界區域飛行，這使俄國頗為擔心，俄羅斯國防部長(Sergey Shoygu)認為，美軍轟炸機正在進行「對俄羅斯發動核武打擊」的相關訓練。

俄羅斯衛星網報導，紹伊古是在與中大陸國防部長魏鳳和視訊通話時，提到他對美國轟炸機動象的猜測。

俄羅斯聯邦國防部長紹伊古與大陸國防部長魏鳳和。(圖/路透社)

他表示，本月有10架美國戰略轟炸機幾乎同一時期從西面(波羅的海方向)和東面(鄂霍次克海)兩個方向，對俄羅斯發動核打擊程序訓練，他的理由是美軍轟炸機的出勤出數過於頻繁，與2019年同時期只有3次類似航線相比，多到不尋常。

紹伊古向魏鳳和表達「你們也該有危機意識」，他說：「美國戰略轟炸機的這種行為不僅對俄羅斯構成威脅，也對中國大陸構成威脅。」

紹伊古話鋒一轉，對於俄中兩國的軍事合作正在加強，感到「是信任和友好的」，魏鳳和則回應：「我相當同意你對美國軍事威脅的看法，牛認為俄羅斯應對美國的軍事威脅頗為成功，兩國都在共同抵抗美國的壓迫。」

兩位部長同意，未來還會持續兩國演習，也會組織具有戰略意義的聯合防衛巡邏。

莫斯科對於西方國家炒作「俄羅斯可能入侵烏克蘭」的說法表示荒謬，直斥那是西方在東歐增兵，以及軍援烏克蘭的無理藉口。

中國大陸則否認所謂的「高超音速飛彈試驗」說法；相反的，美國、澳洲和英國要組織在核動力潛艦聯盟，才是加劇地區緊張局勢。”