日前因攝影師作品引發辱華爭議的克麗絲汀．迪奧公司11月23日正式在微博就爭議作品做出正式回應，官方微博@DIOR迪奧發文稱，陳漫的攝影作品《驕傲的矜持》是其參與的迪奧藝術專案作品之一，並非迪奧商業廣告。輿論出現對陳漫作品的意見時，迪奧立即予以高度重視，隨即刪除該作品在迪奧官方線上及線下相關內容。攝影師陳漫亦在微博發言為其爭議作品稱，為當時的稚拙無知自責，正式向大家道歉。

迪奧官方微博@DIOR迪奧寫道：「迪奧一如既往地尊重中國人民情感，嚴格遵守中國法律法規，並繼續協同相關部門把關審核批准所有公開露出的作品。如發生任何錯誤，一定虛心聽取意見並及時糾正。迪奧對中國消費者和社會的真心誠意，堅定不移。」

迪奧公司稱，陳漫的攝影作品《驕傲的矜持》是其參與的迪奧藝術專案作品之一，並非迪奧商業廣告。當網路輿論出現對陳漫作品的意見時，迪奧立即予以高度重視，隨即刪除該作品在迪奧官方線上及線下的相關內容。

陳漫表示，對其為某名牌創作、以明清穿越為命題的「少先隊員」組圖的批評全部接受，會繼續沉澱進學，用作品講好中國故事。（圖／微博@陳漫）

作品引起爭議的攝影師陳漫在微博@陳漫ChenMan發文表示，「看到了大家對『少先隊員』組圖等等過往作品的批評。我深深反思，為當時的稚拙無知而自責。我想我還是一定要正式向大家道歉。」

她表示，其早期藝術觀尚未成型，參加展覽時對策展概念也不甚瞭解，使得當時的作品欠缺思考。尤其是08年錯誤使用「少先隊員」為標題的一組圖片，對少先隊組織造成了不好的影響。陳漫稱，已下架各平臺相關內容，避免再次帶來傷害。

陳漫說，「大家對我『少先隊員』、12年創作的12色組圖、同年以明清穿越為命題的某品牌作品的批評我也全部接受。我也會繼續沉澱進學，時刻不忘以新時代昂揚自信的精神風貌作為創作源泉，用扎實的作品講好我們的中國故事。」

《觀察者網）指出，日前在上海展出的《迪奧與藝術》因為一幅由攝影師陳漫拍攝的照片引發了網路熱議。模特兒頭髮油膩、眉毛稀疏、眼神兇狠、浮腫單眼皮配上髒兮兮的眼妝，還戴著清朝護甲……照片中女模特的形象引發大量網友吐槽，認為「太陰間」、「醜化亞裔」。