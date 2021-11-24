連日來許多商品價格調漲，加上美國知名保健電商iHerb無預警宣布停止台灣服務，讓民眾怨聲連連，就有網友忍不住詢問，台灣現在到底買什麼可以比國外便宜，底下鄉民紛紛回一個答案，讓人看了無奈又辛酸。

一名網友在PTT八卦版發問「台灣到底買什麼東西有比國外便宜」，他表示，在iHerb上回購好幾次，同樣成分的產品，台灣售價比別人貴了5倍以上，大嘆iHerb是不是擋人財路才被刁難，想支持國產卻又貴很多，直問台灣現在到底有什麼東西是比國外便宜的。

鄉民們紛紛留言：「當然是肝啊」、「台灣人力超便宜的好嗎」、「認真不騙，就是人力」、「奴工薪水比人便宜」、「台灣奴工」、「台幣升值成那樣，結果進口貨價格不減反增就知道了」、「新鮮的肝」、「人力、人命特別便宜」、「人命比換臉還不值錢」、「看薪水就知道了，呵呵」。

也有人認真回答：「健保」、「當然是健保，一堆定居國外的還會特別買機票回來看病就知道」、「大眾運輸跟醫療吧」、「你是認真想問還是只想聽到台灣物價貴」、「台灣水電真的很便宜，但我覺得快漲了」、「水果還OK吧」。

iHerb無預警宣布停送台灣，讓網友哀號不已，官方宣稱台灣海關的新規定過於嚴格，導致運送困難，延誤增加，因此暫停。關務署則回擊，台灣海關規定從來沒有改變過，對於保健食品的審查本就會較嚴厲，依規定合法申報就能當日放行。