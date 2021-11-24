氣溫驟降，北部甚至出現12度低溫，也讓不少民眾趕緊前往大賣場掃貨保暖物品，其中好市多一款羽絨被適逢黑色購物節，瞬間就被搶購一空，另一款蠶絲被也成為熱銷品，詢問度相當高，但不少資深老會員答案卻出乎意料，直說完全不推，並點出一個主要原因。
好市多黑色購物節到來，社團氣氛也活絡不少，臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》就不少網友詢問保暖品指南，其中一款美國製造雙人羽絨被一下就被秒殺，會員們也直指品質尚可，1899的價格比去年便宜很多，因此相當推薦。
另一款雙人蠶絲被也成為熱銷品，但價格較貴，高達4000多元，意見也分為兩派，有人認為可以買：「外面加一層薄被，效果加倍」、「可以買，比羽絨還舒服」、「很輕很暖過敏的人適合蓋」。
但意外的是許多資深老會員反而不推，且原因出自台灣氣候：「雖然舒服，但過個夏天就扁了，因為收納壓過，不耐放」、「蠶絲被不能洗不能曬，只能除濕」、「台灣很潮濕，會越蓋越重⋯越來越扁」、「清洗問題絕對要考慮進去」、「羊毛被實用多了」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。