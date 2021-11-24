羽絨被等保暖物品紛紛傳出遭到秒殺消息，許多民眾撲空。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

氣溫驟降，北部甚至出現12度低溫，也讓不少民眾趕緊前往大賣場掃貨保暖物品，其中好市多一款羽絨被適逢黑色購物節，瞬間就被搶購一空，另一款蠶絲被也成為熱銷品，詢問度相當高，但不少資深老會員答案卻出乎意料，直說完全不推，並點出一個主要原因。

好市多黑色購物節到來，社團氣氛也活絡不少，臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》就不少網友詢問保暖品指南，其中一款美國製造雙人羽絨被一下就被秒殺，會員們也直指品質尚可，1899的價格比去年便宜很多，因此相當推薦。

另一款雙人蠶絲被也成為熱銷品，但價格較貴，高達4000多元，意見也分為兩派，有人認為可以買：「外面加一層薄被，效果加倍」、「可以買，比羽絨還舒服」、「很輕很暖過敏的人適合蓋」。

但意外的是許多資深老會員反而不推，且原因出自台灣氣候：「雖然舒服，但過個夏天就扁了，因為收納壓過，不耐放」、「蠶絲被不能洗不能曬，只能除濕」、「台灣很潮濕，會越蓋越重⋯越來越扁」、「清洗問題絕對要考慮進去」、「羊毛被實用多了」。