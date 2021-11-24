AKB48 Team TP 推出新EP《一秒一秒約好》，日前拍攝〈未來的果實〉MV，穿上運動制服的成員們，笑說像是一群同班同學們準備上一整天的體育課，過程中她們跑起大隊接力，擔任第一棒的于馨自爆運動細胞待加強，為了展現衝刺感，一度跑到表情猙獰，笑說最後請工作人員別將側拍的照片外流。

導演為捕捉每位成員跑步的畫面，平均每人都連續繞操場跑了至少1000公尺，跑到隔天幾乎都「鐵腿」。MV場景也讓成員們想到自己的校園生活，更特別邀請一直都很照顧成員們的李安娜來客串體育老師。而她們也分享做過最叛逆的事應該是偷改制服褲及午餐時間偷訂外食，一旁工作人員笑說：「聽起來只覺得妳們也太乖了吧。」

這次的場景也讓成員們紛紛回想起校園生活，更特別邀請多次主持成員們活動的藝人安娜李來客串一角，片中安娜雖飾演嚴酷體育老師，私下卻非常照顧指導成員們，反差表現讓成員們開玩笑說：「突然有一下子適應不來的感覺！」而成員們表示，雖然當學生有升學及課業上的壓力，但想到與同學、好友們相處的時光，就覺得十分幸福。