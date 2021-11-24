資深媒體人彭文正追查蔡英文總統「論文門」案遭檢方以加重誹謗罪起訴，且因滯留美國未出庭，遭台北地方法院裁定通緝成為通緝犯。對此，「台灣民意基金會」董事長游盈隆用前總統李登輝一句名言「鱸鰻換窟，才乀大尾」送給彭文正，並斷言彭文正若願意回鄉選2022桃園市長，那他就是下一任桃園市長。彭文正24日凌晨在臉書Po出通緝書喊「要收藏在族譜」。

台灣民意基金會董事長 游盈隆。(圖/本報資料照)

游盈隆23日深夜在臉書撰文表示，彭文正因以前無古人的方式，窮追猛打當今總統蔡英文論文，被當事人以加重誹謗罪提告，現在被台北地方法院通緝中，這件事發展到今天，對很多人來講就像一齣八點檔連續劇，一連演了2年又5個月，什麼時候結束也不知道，誰是誰非？就像霧裡看花，像霧又像花。

台北地方法院 寄送通緝書給彭文正。(圖/翻攝自 彭文正臉書)

游盈隆直言，彭文正很牛，蔡英文及其身邊的人遇到這樣的對手，是幸或不幸？尚難斷言。「但我很清楚知道，他很優秀，他是好人，而且是堅毅不拔的人，不應該這樣糟蹋他。誹謗罪是輕罪，我覺得院檢應有比拘提和通緝他更好的方式去處理」。

游盈隆猜測，很快有一天彭文正會主動回來，而且是大搖大擺的回來，被隔離或不需被隔離，視疫情而定。那時，他可能會被關幾天，頂多幾個月，出來後就是一尾不一樣的活龍。

話說至此，游盈隆也以已故的前總統李登輝一句名言：「鱸鰻換窟，才乀大尾」，送給在遠方的彭文正教授，並望他早歸。

游盈隆更預言，若彭文正回來且願意回鄉選2022桃園市長，他甚至可斷言，彭文正就是下一任桃園市長，因為歷史是人創造的。

而彭文正24日凌晨0時許透過臉書，PO出台北地方法院發給他的通緝文書，並直呼「這個要收錄在彭家的族譜裡」。

鱸鰻換窟，才乀大尾 ------------------------------ 前台大新聞所教授彭文正，人稱彭P，因以前無古人的方式，窮追猛打當今總統蔡英文論文門事件，被當事人以加重誹謗罪提告，現在被台北地方法院通緝中。 這件事發展到今... 由游盈隆發佈於 2021年11月23日 星期二