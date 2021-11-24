元宇宙題材正夯，那些元宇宙受惠股可以入手，理財專家盧燕俐在最新一期小燕有約有精闢解析。

這陣子元宇宙的相關概念股幾乎是輪流飆漲，像是億光昨天說他們要來進攻元宇宙，結果沒有想到今天股價就亮燈漲停，很多人說明明都還沒做，只是放了一些風聲股價因此就亂漲。

盧燕俐表示，真正受惠元宇宙的概念股是輝達，今天早盤的時候，盤中還一度又創了歷史新高，來到的是346塊美元，過去這一個月大漲5成，更不要說這5年來股價從22美元漲到了346美元，5年漲13倍真的很厲害。

NVIDIA的負責人黃仁勳有特別解釋，其實元宇宙落實到工業元宇宙，可以幫助企業大大的降低成本。不是跟我們想像中，元宇宙只跟打遊戲跟Game有關，

盧燕俐說，當然我們要留意因為真的他短線上面是漲的比較，但是同時也看到有一些其他的競爭對手像是超微等，也說我們要來做元宇宙這個領域，但不用擔心，目前為止NVIDIA真的是目前看起來是霸。

那所以相關的台股的一些供應鏈廠商， 第一檔就是跟NVIDIA的關係很好，而且已經有很多年的合作的關係「台積電」，前三季的EPS是16.6，法人預估今年大概是將近是23塊錢的EPS。

第二檔是技嘉今年前三季的EPS15塊錢，跟去年全年的6.88塊錢比較起來，真的是成長好多、高達2.8倍，法人是預估今年全年的EPS大概是19塊將近20塊錢的一個狀況。

第三檔微星是NB的電競大廠，前三季EPS是15塊錢，去年全年是9塊多事實上也不錯成長了兩倍，法人預估微星今年的EPS大概是20、21塊也很不錯。

盧燕俐提醒，持續留意的是，投信的籌碼是不是有一些鬆動，是不是有一些漲多拉回的風險。回歸到投資股票，是爲了投機，還是投資？如果是未來要長期投資的話，建議要找一些有基本面、真正有實質或獲利面的題材跟個股。

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