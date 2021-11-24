《仰望星空的少年》。（海鵬影業提供）

《仰望星空的少年》。（海鵬影業提供）

《mycte我的中時娛樂》IG（@mycteturnnews）邀您看《仰望星空的少年》電影特映券抽獎活動，觀賞「11月29日晚上21:00」在「台北真善美戲院」舉行的《仰望星空的少年》特映會 。

★坎城影展口碑如潮《仰望星空的少年》美媒大推「趕快去看！」

★以碎片編織而成的夢想故事

★改編自巴黎真實事件

★英國【帝國雜誌】誇讚是「一趟非常值得加入的航程」

從小嚮往宇宙星空的尤里，住在以世界首位太空人「尤里加加林」（Yuri Gagarin）命名的「加加林」社區裡。社區破敗老舊不已，就算尤里跟朋友們做再多努力，仍逃離不了被拆遷的命運。當鄰居漸漸搬離，孤單的尤里仍不願離去，就地開始打造他夢想中的太空基地…。

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即有機會獲觀賞「11月29日晚上21:00」在「台北真善美戲院」舉行的《仰望星空的少年》特映會票券「2張」

▶️抽贈活動時間至 11/27 12:00截止

▶️截止後，小編私訊中獎人，未獲中獎訊息即未得獎。請勿以任何方式詢問。無須回覆私訊。

▶️領票方式：特映會當日開演前一小時赴會場「台北真善美戲院一樓電梯前」，現場向《mycte我的中時娛樂》IG小編出示憑IG中獎私訊領取。

⚠️注意事項

若無獲通知訊息即未得獎，不接受任何形式的詢問或確認。

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