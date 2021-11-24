為了讓台塑大樓進行都更，台塑2018年斥資187億買下內湖「T.CBD」3棟商辦作為臨時新總部，如今搬遷計畫延宕，新大樓繼續閒置。回想起2018年添購新樓被市場議論「買貴」，3年過去，這筆交易有無增值？附近房產地產業者形容，「依舊是最高價，而且未來3年也沒得比！」

台塑大樓於2014年啟動自辦都更，同時找尋臨時辦公總部，原打算入手新北市林口區一塊土地自建總部，後又傳出評估台肥南港開發案、南港輪胎舊廠等，要找尋一次能容納將近5000名員工的辦公空間相當不易。

尋尋覓覓的總部新家，終於在2018年拍板，以現金187億元買下美孚建設位於北市內湖的「T.CBD」3棟獨立商辦大樓。業界傳聞買房一事「不是男生，是女生（指「台塑企業管理中心」4人，包含主委王文淵及王瑞華、王文潮、王瑞瑜等3名常委）。另一位知情人士透露，「交易前，曾看到王文淵帶著包含女性主管在內的一群人前往「T.CBD」商辦，應就是為了評估交易而去。」

台塑集團2014年原打算入手新北市林口區一塊土地自建總部，後又傳出評估台肥南港開發案、南港輪胎舊廠等，要找尋一次能容納將近5000名員工的辦公空間相當不易。圖為南港輪胎舊廠「世界明珠開發案」土地。（圖／馬景平攝）

這筆交易創下實價登錄以來最高成交金額，台塑王家的實力震撼業界，同時市場也傳出雜音，「附近廠辦實價登錄每坪40萬上下，卻買了6字頭。」「批發還比零售貴！」當時也有人說與2015年高點相比打了69折，是一個好的投資。不過一位業者表示，所有估價師都估不到187億元的價值，至今仍覺得這件交易案疑雲重重。

鄰近「T.CBD」周邊的商辦大樓，近期交易有「識野科技大樓」，今年2月國內汽車金融龍頭「和潤企業」砸近7.2億買下7樓整層辦公室，拆算車位單價約55.29萬元；4月，威剛科技砸26.23億餘元向長虹建設包下興建中的廠辦「長虹雲端科技大樓」1/4棟產權，每坪均價約45萬元。

今年8月間，三商美邦人壽也以34億元包下全棟「華固智富中心」，雖然每坪單價破60萬元，不過業界人士認為，「華固智富中心」地點較佳，取得面積較小，照理說應該較貴，因此仍不及2018年台塑買下「T.CBD」的未來價，時隔3年來看，仍是「買貴了！」

台塑大樓從興建、整合到搬遷、都更，一舉一動都是矚目焦點，過去王永慶對經營成本斤斤計較，也從不炒作房地產，如今經營之神的兩大堅持是否還被視為集團圭臬，還有待觀察。

今年2月，距離「T.CBD」500公尺的「識野科技大樓」被「和潤企業」砸近7.2億元買下7樓整層辦公室，拆算車位單價約55.29萬元，比起批發採購3棟商辦的台塑買得還便宜。右為和潤、和運董事長劉源森。（圖／翻攝自益靖有限公司官網、報系資料庫）

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