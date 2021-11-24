「嗨，大家今天過得好嗎？」擁有百萬訂閱的知名YouTuber理科太太，接受本刊獨家專訪，除了暢聊自資加上募資成立的「好好生醫」與未來工作計畫外，更首度吐露選擇結束和理科先生（John）5年婚姻的主要原因，也自曝將趕在34歲的最後黃金時期，花六位數金額凍卵，「以後隨時想生都可以。」

本名陳映彤的理科太太2018年6月創立YT頻道，以知識型影片極速竄紅，短短8個月就破百萬人訂閱，創下台灣第二快破百萬訂閱紀錄（第一名為聖結石），她和老公理科先生因疫情分隔台美兩地，在上月爆出離婚消息，她坦言「大家都看到我們婚變的新聞，我覺得有些時候，遇到有問題的時候，我們要睜開眼睛去看清楚，然後想辦法去解決它，但有的時候真的太多限制，處理不好也解決不了。」

理科先生與理科太太曾是人人稱羨的神仙眷侶，想不到如今也走到結束這步。（圖／翻攝自理科太太臉書）

理科太太過去受訪曾透露是靠交友軟體結識理科先生，2人在熱戀期間意外有了「愛的結晶」，婚後她發現老公的憂鬱症病史，選擇不離不棄，但長期照護下卻讓自己壓力過大，導致自律神經失調，也間接影響拍片的表現，最後夫妻倆在醫生的建議下停止影片更新，「結婚的時候，我答應過John，不管生老病死，我都會照顧他。但現在，我也生病了，我們要一起去養病。」

前年11月理科太太為陪伴憂鬱症纏身的理科先生暫停事業，休息近半年才健康復出。去年10月，一家3口返台工作，之後理科先生便因藥劑師工作獨自飛回美國，一家人分隔兩地至今超過大半年，這段時間理科太太都過著「偽單親」的生活，不但要照料兒子，工作拍片也忙碌辛苦，身為公眾人物的她為了保護小孩，除了偶爾埋怨理科先生不回台灣看兒子之外，其他部分都盡量低調，苦楚都自己吞下。

理科太太也曾對理科先生有過不離不棄的情感，但最後仍經不起遠距離的考驗。（圖／翻攝自理科太太臉書）

對於婚姻走到這一步，理科太太透露之前為了修復夫妻關係，也曾積極尋求婚姻諮商的協助，「我們也諮商了好一陣子，雙方都是理性的人，婚姻問題就是人生的一部分，不如好好地面對處理、無法解決就接受放下。」做出離婚的決定，絕非一時衝動；正在離婚中的理科太太，受訪時還一度苦中作樂搞笑說出：「結婚！不要再結了！要怎麼樣避免婚變？就是不要結婚。」

雖然打趣表示不想再進入婚姻，但現年34歲的理科太太也想好將在下個月去凍卵，還無奈地說女性不同於男性，「凍個安心的，34歲是一個黃金時期的尾巴，萬一以後還想要小孩，隨時要生都可以。」而一旁的經紀人也表示這段時間，看似堅強還能說笑的理科太太，私下其實仍然在自我消化情緒中。

看似堅強的理科太太，其實仍然在自我消化婚變的情緒。（圖／侯世駿攝）

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