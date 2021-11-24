本刊上月獨家報導林依晨於台北某知名婦產科順利產下女兒，並直擊老公林于超現身產後護理之家，時光飛逝，短短一個月過去，林依晨也準備離開月子中心，本刊再度獨家直擊林依晨婆婆現身月子中心，還帶著林依晨的愛犬coco，一解她的相思。

車子到達家門外，助理把狗抱起來放到後車廂，林依晨的婆婆也上車，一行人離開前往月子中心。（圖／本刊攝影組）

19日下午一點四十一分，林依晨的婆婆跟助理帶著狗現身住家門口等車，助理利用等待空檔把狗帶到對面溜一下，七分鐘後一輛黑色BMW X7到達，助理抱起狗放到後車廂，婆婆也跟著上後座，一行人離開，數十分鐘後，車子開進月子中心停車場，進入前先放助理和狗下車，助理在附近遛狗，林依晨婆婆則上樓探望媳婦和孫女。

車子開進診所停車場入口前，先放助理和狗下車。（圖／本刊攝影組）

下午兩點四十分，車子從停車場開出，接了助理上車後，便往住處開去，數分鐘後車輛回到住處，司機放婆婆跟狗下車後離開，司機在大廳待命，直至傍晚六點半左右才下班離開。

助理在月子中心附近先遛遛狗。（圖／本刊攝影組）

林依晨上個月29日過39歲生日，女兒的到來可說是最好的生日禮物，她在坐月子期間也在社群放上和女兒「小手牽大手」照片，感謝粉絲的祝福，十分溫馨，此外，近日也陸續有親友收到林依晨女兒的彌月禮盒，上頭的感謝小卡，也寫著女兒的小外號「小小林」。

林依晨坐月子時愛犬還跟著婆婆一起去探望她，據了解她將於本月25日出席香水活動，屆時將是她產後首次公開露面。（圖／摘自林依晨IG）

出了月子中心後，林依晨也將迅速回歸眾人面前，她即將在本月25日出席英倫香氛品牌Jo Malone London的活動，屆時將於SOGO復興館廣場的聖誕樹參與點燈儀式，這也是她產後首次公開露面。

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