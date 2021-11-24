金管會公布上市櫃公司公告申報2021年前三季財報概況，扣除第一上市櫃及未如期出具的互億(6172)及英瑞-KY(1592)均如期完成申報，合計營收27.06兆元、年增達4.49兆元或19.9％，稅前淨利3.31兆元、年增達1.56兆元或88.88％，雙創近10年同期高點。

金管會統計，不含第一上市的上市公司前三季營收2.51兆元、年增20.04％，稅前淨利3.09兆元、年增達93.57％。不含第一上櫃的上櫃公司前三季營收1.8兆元、年增18.03％，稅前淨利2265億元、年增達41.3％，均創近10年同期高點。

證期局副局長郭佳君表示，上市公司前三季獲利成長前三大產業為航運、半導體、塑膠業。航運業受惠疫後復甦帶動消費需求回籠，加上塞港持續惡化造成運能供給吃緊，供需失衡使運價維持高檔，帶動前三季獲利達4304億元、年增4083億元或近18.48倍。

半導體業則因疫情加速數位轉型，5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，推升前三季獲利達8461億元，年增達2788億元或49.12％。塑膠業則因終端需求熱絡及相關產品價格上漲，使前三季獲利達2241億元，年增達1644億元或2.76倍。

而半導體、電子零組件及鋼鐵業，則是上櫃公司前三季獲利成長前三大產業。郭佳君指出，半導體業受惠市場需求增加，帶動產業鏈成長、產品價量俱增，使前三季獲利861億元，年增229億元或36.23％。

電子零組件業受惠下游印刷電路板產業、被動元件等需求回升及比較基期較低，使前三季獲利251億元、年增83億元或49.4％。鋼鐵業則受惠國際市場對基礎工業產品需求上升及金屬原物料價格上漲，使前三季獲利81億元、年增68億元或5.23倍。

而上市公司獲利減少的前三大產業，依序為水泥業年減82億元或17.45％、食品業年減41億元或8.02％、觀光業年減13億元或118.18％。上櫃公司則為貿易百貨業年減11億元或21.57％、生技業年減7億元或5.08％、觀光業年減3億元或37.5％。

郭佳君表示，觀光、貿易百貨及食品業前三季獲利衰退，主要受到疫情影響，其中上市觀光業自去年同期獲利11億元轉為虧損2億元，上櫃觀光業虧損幅度則自去年同期8億元增至11億元。水泥業前三季獲利衰退，則是由於原料煤價上漲侵蝕獲利表現。

此外，互憶及英瑞-KY由於找不到簽證會計師，導致財報持續難產。郭佳君指出，英瑞-KY因子公司資金凍結、廠房被查封，自2021年首季便無法交出重編財報，股票自6月16日起停止買賣，若後續無法改善，最快明年1月25日將面臨下市命運。

而互億則是因公司無法提供完整事證供會計師查核，導致會計師終止委任、無法出具2021年第三季財報，股票已在18日停止買賣。郭佳君表示，若公司仍無法找到接任的簽證會計師，最快明年6月26日將下市。