金管會公布2021年「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）名單，入選的6家銀行與去年相同，仍為中信銀、國泰世華銀、北富銀、兆豐銀、合庫及一銀。金管會表示，6家銀行均符合資本適足率門檻、通過壓力測試，且已繳交「生前契約」的經營危機應變措施。

「系統性重要銀行」意指在各國金融市場中具重要領導性地位的銀行，金管會與央行、財政部及中央存保公司組成工作小組，2019年底完成篩選架構及強化監理措施，公布為中信銀、國泰世華銀、北富銀、兆豐銀及合庫5家，去年再加入一銀。

依據管理辦法及令釋規定，被指定為系統性重要銀行，應自被指定之日次年起，分4年平均提列2％額外法定資本要求及2％內部管理資本要求，並向主管機關申報「經營危機應變措施」、每年辦理並通過2年期壓力測試。

不過，為因應新冠肺炎疫情衝擊，以及銀行中介功能以支持實體經濟，金管會對此修正相關規定，延後提列2％內部管理資本要求規定時程，可在2022～2025年分4年提列完成，而「經營危機應變措施」的首次申報時間，則延至今年8月底前申報。

銀行局主秘侯立洋表示，中信銀、國泰世華銀、北富銀、兆豐銀及合庫等5家銀行，今年需達到普通股權益比率8％、第一類資本比率9.5％、資本適足率11.5％門檻，晚1年列入的一銀則需達到7.5％、9％及11％。今年6家銀行均符合合格標準、並通過壓力測試。

若以2025年應達普通股權益比率11％、第一類資本比率12.5％、資本適足率14.5％標準衡量，金管會表示，中信銀、國泰世華銀、北富銀及合庫4家均已提前達標，僅兆豐銀的資本適足率、一銀的第一類資本比率及資本適足率尚未達標。

侯立洋指出，系統性重要銀行因在金融市場具領導性地位，金管會期許6家銀行能為金融穩定承擔更多責任與使命，在業務面、行為面、公司治理面等要起示範作用，因此將特別關注6家銀行狀況，若出現不妥適行為或疏失，亦將更嚴格檢視處理。