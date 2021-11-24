新手奇葩停車術驚呆眾人，網看傻直呼，駕照是用幾個雞腿換的？（圖／翻攝自爆廢公社）

停車是許多新手駕駛心中的大魔王，尤其看到旁邊有別的車壓力就更大了。而一名男網友分享奇葩畫面，只見一輛黑色小客車停車時嚴重歪斜，左邊空位超大，右邊輪胎直接跑到隔壁車格，讓不少網友看傻直呼，不是貼「新手」兩字就可以隨便亂停欸，新手可以多練習，多喬幾次好好停正吧！也有許多網友驚呼，這個新手駕照的考官是收了幾隻雞腿給他考過的，最簡單的超大停車格都可以停成這樣？

一名男網友近日在臉書社團《爆廢公社》上發文分享一張照片，只見一輛黑色小客車的後面貼著碩大的「新手」兩字，明明地上的停車格也不小，但它卻硬生生停歪了，左邊空出超大的空間，右邊輪胎直接超線，佔據右邊車格的部分空間，奇葩的停車技術也讓原PO忍不住吐槽說「這年代肯說真話的人越來越少了！」

誇張照片引發網友討論，「連最簡單的超大停車格都能停成這樣歪，給這個新手駕照的考官是收了幾隻雞腿」、「這也太菜了吧」、「這停車格超大的耶！能停成這樣，已經不是新不新手的問題了吧」、「這技術，只用一隻雞腿應該拿不到駕照」、「發他駕照的人給我出來，我保證不打死他」、「雞腿上路，生人迴避」。

不過，也有網友認為「停車技術差」跟是不是新手沒有直接聯繫，每個老鳥之前也都是新手，而且能考過駕照應該就有一定的停車技術，也許沒有辦法一次就停好，但可以來回喬幾次，盡量讓自己的車子不超出車位。「新手可以多停幾次啊，這是瞎了嗎？」、「新手應該更謙卑地多移幾次把車停好，只能說新手不是停不好的藉口」。