今天湖人將到客場對決尼克，此戰陣中老大哥詹姆斯(LeBron James)因上一場肘擊活塞中鋒史都華(Isaiah Stewart)遭禁賽1場，原本戰力已出現漏洞，沒想到稍早又傳出壞消息，內線大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)傳出因流感恐缺戰，目前狀況是「出戰成疑」(50%可能性出戰)。

Anthony Davis (non-Covid illness) remains a game-time decision, per Frank Vogel. He woke up with a low grade fever. He’s hoping to play, but will see how he feels when he gets on the floor to work out. — Mike Trudell (@LakersReporter) November 23, 2021

此消息是由湖人隨隊記者楚戴爾(Mike Trudell)所爆出，據湖人總教練佛格(Frank Vogel)表示，戴維斯今天非常想要上場，但起床時就已呈現發燒狀態，而且一整天都還沒好，也不確定何時能出戰，所以目前先發陣容仍有變數。

Update on the injury report:



Anthony Davis is questionable to play tonight in New York due to flu-like symptoms (non-Covid related). — Mike Trudell (@LakersReporter) November 23, 2021

若戴維斯不幸未能上場，湖人將一次少掉內外核心，僅剩新援明星控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)獨攬大局，而湖人近況也不太好，近10場僅拿下4勝6敗，而且開季至今在客場僅拿下2勝4敗，雖然對手是實力不強的尼克，但以他們的近況很有可能慘遭滑鐵盧。

戴維斯本季還是不斷在受傷，雖然大部分未影響出賽，不過身體狀況令人擔心，本季至今他出賽18場全是先發，平均上場35.1分鐘，能砍下24.6分10.5籃板3.1助攻1.2抄截2.3阻攻，投籃命中率52.2%、17.1外線%、76.8%，說實話狀況並不是很好。

雖然如此他在內線還是有一定的牽制力，來幫助外圍球員有更多的進攻傳導機會，一但少了他和詹姆斯，頓時會失去相當多攻擊點，韋斯布魯克過於依賴單打的方式效率也不高，湖人有可能面臨苦戰，而若戴維斯無法出賽，派誰先發也是問題，有可能是由狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)頂替。