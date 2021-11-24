中選會11月24日舉辦第3場次公投意見發表會。(製圖/陳友齡)

核四重啟、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案將於12月18日投票，中央選舉委員會今(24日)舉辦第3場次全國性公民投票案意見發表會，其中第一場為上午10點30分登場的「公投綁大選」，正方代表人為台北市議員鍾沛君，反方代表人為立委莊瑞雄。今天的意見發表會於中視直播，並同步於中選會網站直播。

中選會表示，接著，第20案「珍愛藻礁」於下午1點至2點舉行，正方代表人為東海大學教授林惠真，反方代表人為前環境保護署副署長詹順貴。第17案「核四重啟」為下午5點至6點舉行，正方代表人為領銜人黃士修，反方代表人為地球公民副執行長蔡中岳。最後，第18案「反萊豬」為晚間6點30分至7點30分，正方代表人為國民黨婦女部主任林麗蟬，反方代表人為經濟部長王美花。

全國性公民投票案第17案至第20案主文如下：

第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）