一名在高雄市開設按摩館的推拿師傅，替一名擔任看護工作的女性顧客推拿時，竟然未戴手套，就連續搓揉女方的兩邊乳房，並將女方翻身後推下短褲，直接舔女方的鼠蹊部及私處，女方大怒質問，推拿師竟回說「口水也可以治療」，高雄高分院更一審審理後，將推拿師改依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年，仍可上訴。

根據判決書記載，A女因擔任看護工作，經常腰酸背痛，10年來經常前往推拿師的按摩館內接受按摩，但107年9月30日下午，A女又前往消費時，推拿師說今天不拔罐，會用一種材料幫A女治療，約莫10分鐘後就叫A女仰躺，開始在左胸及右胸搓揉。

當時A女覺得很噁心，立刻拒絕療程，但按摩師仍停手，繼續做腰部以下的整脊，並搓揉接近鼠蹊部約1 分鐘，又將A女翻到正面，把短外褲拉下來，女方一睜開眼睛，竟看到按摩師正在舔吻鼠蹊部及恥骨大約30秒，A女立刻怒斥對方說「你中醫學偏了」，未料推拿師卻回「口水也可以治療」，A女聞言大怒，丟下800元後哭著離開，回到家中向先生哭訴遭到性騷。

推拿師辯稱，當天確實有幫A女推拿，但是一時忘記戴手套，當天有按壓她膻中穴、腰部，但否認觸摸乳房和鼠蹊部，並說，A女指控不實，還硬要他賠償6000元。

但法官審理後認為，根據一般經驗法則，若按摩師於按摩過程並無任何不當之舉止，A女亂指控下情緒上應會有生氣、憤怒之不平反應，且應無立即妥協、退讓之理。但按摩師案發後，情緒非但無被冤枉之生氣、憤怒反應，反而是立即停止營業，並積極與A女聯繫，主動提出和解方案，且對於告訴人之夫之恐嚇行為表示不予追究，此舉動均已違反常情。

法官指出，推拿館為按摩師賴以維生之用，倘若他遭到誣指強制猥褻犯行，在員警到場之前，沒必要立刻主動拆下看板、布條、停止營業必要。被告以嚴重影響自己及家人生計之方式回應本案，應係畏罪心虛所致，因此判刑1年，仍可上訴。

按摩師不服上訴，經最高法院撤銷發回重審，更一審法官仍然認定他有罪，並維持1年判決。