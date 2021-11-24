鋼鐵公會表示，國內鋼鐵行情與國際原物料供需及行情走向一致，國內主要營建鋼材供應廠商近一個月來盤價，雖在歲末年終工程趕工之際呈現持平或下跌，維持市場供需及行情穩定。

自去（109）年第4季以來，我國在疫情控制得當及政府各項內需政策如前瞻基礎建設、風電綠能產業、都更及危老建築重建、海外台商回流建廠、電子廠房擴建需求及預期國際疫情趨緩下之經濟回復動能，致營建物料出現短期間供需緊張情況，並隨著國際原物料供需及行情波動起伏。

針對近期國內營建市場鋼材行情，鋼鐵公會表示，國內鋼鐵行情與國際原物料供需及行情變化趨勢走向一致；自今年第3季以來，在中國大陸能耗雙控、限電、限產等政策下調降煉鋼產能、產量及國際間各國減碳壓力、半導體晶片短缺等嚴重影響生產排程下，國際鋼鐵原物料鐵礦砂、廢鋼等行情由原本持續向上走勢緩轉向下，鋼鐵公會觀察國內主要營建鋼材供應廠商近一個月來盤價資訊，雖在歲末年終工程趕工之際仍以持平或下跌方式呈現，顯見國內營建鋼材供需除能依照市場機制正常運作外，在目前國際原物料行情平穩下亦可望維持市場供需及行情穩定。

鋼鐵公會支持及配合政府穩定物價政策，並再次籲請會員勿有任何涉及囤貨、惜售及哄抬價格等違法行為，共同維護國內市場秩序，平穩市場供需。