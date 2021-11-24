均豪(5443)今年前三季稅後淨利2.41億元，年增達295.1％，每股盈餘1.51元，營運表現大幅成長。董事長陳政興指出，由於面板大廠今年迎來一波景氣，配合進行價值轉型，加上半導體比重拉升，今年表現符合內部預估。明年半導體和高階面板製程設備持續貢獻，且半導體進入高成長期，營收比重有望拉升到5成，2022年整體營收也將優於今年。

均豪今年前三季營收37.01億元，年增61.8％，營業毛利9.01億元，年增41.7％，毛利率24.35％，營業利益3.07億元，年增566.3％，稅後淨利2.41億元，年增295.1％，每股盈餘1.51元。

今年面板大廠進行價值轉型，電競、車載、Micro LED的投入帶動設備升級需求，來自於面板的貢獻不少。此外，均豪將應用在面板的技術核心，移植至半導體領域，近幾年半導體大幅擴增資本支出計畫，像是台積電一年設備達千億元規模，設備需求明顯拉升，半導體設備今年營收比重拉升到4成，明年力拚5成以上，也是明年繼續成長的動能所在。

公司也持續新產品開發，包括自動光學檢測設備AOI、高階封裝研磨製程設備、高精度貼合設備等。另外，因應自動化及智慧製造趨勢，開發的智慧物流系統，透過軟硬體整合及AI人工智慧路徑演算法，已獲台積電(2330)及日月光投控(3711)採用。