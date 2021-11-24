目前所有新冠疫苗均為肌肉注射針劑，台大醫院宣布，成功研發出次世代「鼻噴疫苗」，不用打針，直接噴在鼻腔黏膜，動物實驗顯示，專利佐劑可存在於小鼠鼻腔，有效提升血清中的中和抗體、IgA抗體。

該疫苗研發負責人、台大兒童醫院院長黃立民表示，新冠疫情已造成全球2億5000萬人感染、500多萬人死亡，雖已接種70億劑疫苗，但疫情似乎尚無結束的徵兆，顯示傳統針劑疫苗遇到瓶頸，眾多專家寄望噴鼻式疫苗上。

黃立民指出，全球共有7個研究團隊正在研發「鼻噴疫苗」，台大研究團隊為其中之一，除了他之外，成員包括：台大醫學檢驗部張淑媛、台大獸醫系教授陳慧文等人，半年前即投入研發噴鼻式疫苗。

鼻噴疫苗與傳統針劑針劑疫苗最大不同在於，針劑式疫苗僅能針對下呼吸道形成保護力，產生IgG抗體，至於上呼吸道，則仍有病毒不斷孳生，這也是Delta病毒傳染力之所以超高的原因。

相較之下，鼻噴疫苗除了能夠生成IgG抗體，也能針對上呼吸道產生IgA抗體，加強呼吸道的抵抗力，動物試驗顯示，可以避免重症，還能降低Delta病毒傳播，理論上也能減少「突破性感染」機率。

黃立民說明，台大醫院自行研發的黏膜專利佐劑，加上其他已開發的廠商原料，合成製作出的鼻噴疫苗，小鼠動物實驗證實「該佐劑對於黏膜是很有效的」。

台大兒童醫院院長黃立民指出，全球共有7個研究團隊正在研發「鼻噴疫苗」，台大研究團隊為其中之一。（圖／台大醫院 NOW健康提供）

動物實驗顯示，「鼻噴疫苗」在面對Delta變種病毒時，所產生的中和抗體濃度，不輸傳統注射疫苗。另在鼻腔、咽喉、氣管等上呼吸道部位驗出濃度不低的IgA抗體，可以防堵新冠病毒侵入肺部組織，且較不會突破性感染，但缺點為貴一點。

台大研究團隊初估，最快1個多月內就能開發出針對Delta株的中和抗體試劑原型，另需與廠商技轉合作，投入經費，再進一步進入人體試驗階段。