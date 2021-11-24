許多大學生畢業後找不到工作，又不願意低就，因此就一直窩在家裡靠父母養，這類人被稱做「啃老族」。對此，一名網友分享，他的朋友在家裡啃老已10年了，期間都沒出去工作，這樣是不是很可恥？引發網友熱議，對此，網紅「國動」張葦航透露啃老是有秘訣的，要調整好自己的態度，輕輕、慢慢地啃才能長久，也才能一路啃到80歲，父母都不會破產。

一名網友昨天在PTT上發文表示，他的朋友不想努力了，每天都待在家無所事事，別人問起他的生活，他都一律回在炒股，沒人知道他有沒有賺錢，但實際上他就是在家裡面當「啃老族」，而且原本只是「微啃」而已，但如今畢業快10年了，他還是沒有出去工作，不知道大家會不會覺得這樣很可恥？

貼文引起網友討論，多數人看完直呼，其實不去工作不可恥，沒錢才可恥，如果原PO的朋友真的可以靠投資賺錢，那當然沒必要出去工作，且只要家人沒意見就好了，搞不好人家家財萬貫，每月收租的錢比你賺的還多，因此也有人感嘆地說「家裡有錢叫富少，沒錢叫啃老」。

而網紅「國動」張葦航也曾在YouTube影片上分享，「啃老的秘訣」就要輕輕地、慢慢地啃，這樣才可以長久。有些人老是想買昂貴的東西，沒錢拿就毆打父母，這類的社會案件就是啃老太大力出事了。其實只要把自己的態度調整好，不要過得太享受，偶爾吃大餐，平常吃家裡或小吃就好。

張葦航也說，啃老有個重點「一定要打電動」，因為打電動很殺時間，會讓你忘記要吃飯，也會讓你忘記要出去玩，徹底變成一個宅男，只要記住玩遊戲不要「花太多錢買裝備」，其實消費就會變很低，也就可以從20歲啃到80歲，父母都不會破產。