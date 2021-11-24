小編今天（24日）精選5件不可不知的國內外財經大事。法人表示，矽晶圓廠與客戶談判大有斬獲，已展開一波的大規模的新建廠房的擴產計畫，同時高效能運算、5G、電動車與汽車自動駕駛刺激中長期半導體需求成長，供需緊俏，因此看好台廠環球晶、中美晶、合晶受惠最深，初評「買進」，股價預期分別是1,000、299及90元。

【1】矽晶圓產業 超級週期來了

半導體晶圓廠資本支出外溢效應發酵，外資相繼調升台積電2021～2023年合計資本支出預估達1,080至1,120億美元後，凱基投顧指出，矽晶圓供需吃緊，漲價趨勢至少延續到2024年，新一輪新建矽晶圓產能已然展開，矽晶圓產業蓄勢待發，進入為期三年以上的超級週期，看好台廠環球晶、中美晶、合晶受惠最深，初評「買進」，股價預期分別是1,000、299及90元。

【2】受惠元宇宙超級循環 里昂欽點台股11尖兵

元宇宙概念紅透半邊天，繼摩根士丹利證券分別針對硬體與半導體開啟基本面深入探討，里昂、花旗環球證券同步出擊，看好元宇宙將是台系電子供應鏈最新的驅動引擎，里昂並點出台系11大受惠股，其中以台積電、廣達、瑞昱、玉晶光最值得留意。

【3】大到不能倒 六大銀行首度交生前契約

大到不能倒的銀行一旦出問題恐危及整體金融市場，必須預先「立遺囑」。金管會23日公布，2021年台灣系統性重要銀行（D-SIBs）名單，與2020年相同，即中信銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、合作金庫銀行及第一銀行等，六家銀行目前都符合今年的資本適足率門檻、且通過壓力測試，並交出首次「經營危機應變措施」，也就是大銀行的「生前契約」。

【4】大陸韓企引進光刻機 遭美國反對

據《環球時報》報導，在韓國CBS電視台22日播出的節目中，美國貿易代表戴琪聲稱，華盛頓反對韓國半導體企業SK海力士在中國工廠引進尖端設備（光刻機），是因為此舉將給國家安全帶來風險。

【5】美元債息雙升 歐美股市嚇跌

美國總統拜登提名鮑爾續任聯準會（Fed）下屆主席，強化市場預期Fed可能提前升息對抗通膨，導致美元債息雙升、歐美股市嚇跌。