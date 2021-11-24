尹馨2年前爆出與Selina前夫張承中（阿中）交往，今年3月兩人鬆口由於「無法克服的問題」分手，今年8月尹馨又被拍到吃回頭草，跟阿中上演絕地大復合。今(24日)週刊報導，直擊尹馨和阿中私下約會甜蜜蜜，更到男方家過夜，但圈內此時傳出尹馨同時與另一名導演過從甚密，讓這段成年人的戀情被打上許多問號。

張承中2016年與Selina離婚後，一度被拍和女主播深夜曖昧，後來還傳出跟熊熊關係匪淺，但後來他表示兩人只是在工作上合作關係，共同經營一家公司，熊熊頭銜是監察人，董事長則是張承中。而張承中近來跨足演藝圈動作頻頻，先是任職「福爾摩沙台新夢想家籃球隊、啦啦隊」董事長，又接下影一製作所總經理一職。

《帶我去月球》導演謝駿毅被拍和尹馨出門，但最後將她送回阿中家。（圖／中時資料照片）

戀情方面，張承中和尹馨今年3月才傳出和平分手，但隨即被爆藕斷絲連，今年七夕情人節隔天上午，《CTWANT》就拍到張承中開車到尹馨位於三重的住處，接著送尹馨到台北市大安區的髮廊，等尹馨打理好頭髮後，阿中又開車現身在尹馨去吃飯，有如熱戀情侶。

今《鏡週刊》則報導，直擊尹馨到張承中家連續過夜2晚，兩人晚間都會一起外出用餐，過馬路時尹馨還會勾著阿中的手撒嬌，吃完飯後就一起回到阿中的家，但此時業界卻傳出尹馨和《帶我去月球》的導演謝駿毅曖昧，還被拍謝駿毅載尹馨出門，然而最終還是將尹馨送回阿中家，看似應該只是普通朋友，而對於是否和尹馨復合？張承中稱尹馨最近有個不錯的工作計畫，才會常來找他幫忙討論，至於感情狀態，阿中不肯多說，視為最高機密。