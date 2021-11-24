四大公投案將於下月18日投票，國民黨台北市議員羅智強特別發起「夜宿凱道49天」活動，今日（24）已來到第25天。羅表示，台北市前市長郝龍斌得知他的夜宿計畫，便對郝幕僚出身的台北市議員游淑慧說，很多政治人物發願睡凱道，但多睡不了幾天，還曾有一個民代睡沒多久，就來拜託台北市政府把他趕走，因為「實在太痛苦」。此文發出獲超過8000人按讚，迴響熱烈。

羅智強今日早上5時51分在臉書發文表示，夜宿已來道第25天，等於整個夜宿凱道活動已過半，讓他忍不住開心大喊「耶！」

羅智強指出，他也想起之前遇到郝龍斌時，郝告訴他，當得知他的夜宿凱道49天計畫時，郝就對游淑慧說，以其曾任市長的經驗，很多政治人物發願睡凱道，但多數睡不了幾天，還曾有一個民代睡沒多久，就來拜託台北市政府把他趕走，因為「實在太痛苦」。

此文發出2小時即獲得超過8000個讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「戰神94強」、「敬佩強哥的毅力」、「強！強！強！這也太強了！耀眼的年輕人！」「佩服你們，辛苦你們了，我們都看到你們的堅持努力」、「好想知道那個民代是誰，太好笑啦！哈哈哈」、「是哪個民代？坐等爆更多猛料」。