知名健康食品、美妝網站iHerb昨日突宣布，因為台灣海關的新規定造成貨運嚴重延誤，所以暫停對台灣的販售服務，消息引發網友哀號，更有人PO出在iHerb官網及國內通路販售同款的保健食品價格，兩者價差竟然高達5倍，令鄉民忍不住大罵「差太多了吧！台灣人活該當盤子？」

原PO昨（23）日於PTT八卦板PO出自己常吃的保健食品照片表示，在iHerb官網買素食膠囊只要180.93元，但在通路上卻要價780元；另一款卵磷脂在iHerb上也只要162.98元，若在賣場購買則要花900元。

圖文曝光，一大票鄉民都十分驚訝，「我常買那罐鋅，更便宜，只要60元」、「差太多了吧！台灣人活該當盤子？」、「在iHerb上買每次買都不到兩千、有5、6罐可以吃，超過一年還有贈品，現在沒得買了」、「這價差真的誇張」、「這什麼鬼價差」、「這就是台灣盤子價」。

針對iHerb稱台灣海關太嚴格而暫停服務一事，關務署昨日也在第一時間回應，通關問題海關會加派人手協助業者，但若涉及法規問題，台灣海關還是要依法執行，且進口健康食品必須要一般報單，不能夠簡易報單，一般報單必須要有委任書、發票和裝箱單資料等，比起簡易報單可候補的方式程序較為繁雜，必須依據法規執行。