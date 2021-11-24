健策(3653)受惠於均熱片新客戶及新產品到手，明年均熱片全球市占率可望拿下第一名寶座，隨著均熱片產品高度成長，以及ILM與車用水冷散熱模組出貨持續攀升，健策樂觀看待明年營運，健策總經理林錦隆表示，明年營收成長幅度不會低於今年，毛利率亦可望因高毛利產品成長而正向看待。

健策今天應券商邀請舉行法說會，健策產品主要為均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM及導線架四大產品，公司經過多年努力，終於拿下國際大廠均熱片訂單，預期明年第2季到第3季可望發酵，為健策營運再添新動能。

林錦隆表示，公司均熱片產品客戶數量不斷增加，且幾乎所有客戶需求都往上增加中，今年均熱片年增約10%，預估新客戶新產品將於明年第2季到第3季開始發酵，讓明年均熱片產品展望很樂觀，可望有5個笑臉的成長率，進而推升公司均熱片全球市占率拿下全球第一。

在ILM部分，林錦隆表示，健策是唯一可以提供ILM與均熱片的廠商，近幾年ILM產品隨著伺服器出貨量穩定成長，今年ILM較去年成長約33%，占客戶供貨比重約40%，預估明年可望有4個笑臉的樂觀成長。

在車用水冷散熱模組方面，林錦隆表示，今年因新冠肺炎疫情致使汽車供應鏈斷鏈，2021年車用水冷散熱產品年增約3%，不過新客戶全部製程認證完成，預估2022年可望有3個笑臉的成長。

至於導線架部分，林錦隆表示，公司導線架主要應用於車用二極體、感測器、照明及5G通訊信號放大器元件，今年較去年約成長48%，預估明年有3個笑臉低度成長。

健策現有台灣華亞廠、大園廠區、大陸無錫廠區，其中華亞廠主要生產機構件，大園二廠有濕製程跟乾製程整合線，負責生產均熱片及車用水冷散熱模組，無錫廠則負責生產ILM，雖然目前大園二廠稼動率約30%，但因均熱片訂單持續增加，健策預估2023年將達滿載，公司也規劃興建大園三廠，初估三廠將增加約30%產能，預計2024年上半年拿到使用執照並開始量產。

為因應客戶訂單需求，健策近兩年均是高資本支出，預估今年資本支出約7.5億元，明年資本支出將達12億元，主要是用於替新客戶和新製程添購設備。

儘管今年電子產業供應鏈變數不少，健策因客戶訂單強勁，且公司長期採購策略得宜，營運維持穩定成長，今年前3季稅後盈餘為8.62億元，年增2.91%，每股盈餘為7.13元；累計前10月合併營收為71億元，年成長26.03%。

就產品來看，今年散熱產品占營收約40.26%，導線架占26.97%，電子零件占23.07%，通訊連接器占2.96%，其他占6.74%。

林錦隆表示，第4季看起來和第3季差不多，明年成長幅度不會比今年差，由於明年成長性比較大的產品，毛利率都高於平均毛利率，內部也期待明年毛利率可以持續往上。