不少商家在出售商品時會強調「女用」一詞，因為女生通常給人乾淨、惜物的印象，不過也有業者分享，女用車想像與實際的對比照，感嘆「一路走來真的是這樣」，照片一曝光立即引起網友共鳴，留言直呼超有感。

一名網友分享一張對比照，女用車想像與實際的對比照感嘆「一路走來真的是這樣！」（翻攝／臉書社團爆廢公社公開版）

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享一張對比照，並寫道「汽車美容一路走來真的是這樣！」讓網友相當震驚。照片中可以看到，想像的女用車乾淨、整潔，反觀實際遇到的女用車，廣告單和各式紙類亂成一團，還有用完的衛生紙包裝、好幾瓶喝過的鋁箔包，以及一堆不明所以的東西。

照片一曝光立即引起網友的共鳴，直呼超有感，「看過垃圾還好，全部都是鞋子的很多」、「同感，我老婆開一段時間，車子裡面就差不多這樣」、「我妹就是這樣」。

也有同業留言表示，「個人從事中古車業務感想：女用車大部分都很可怕。但也是有少數香香小姐姐使用的車」、「多做幾年吧，做久都不見怪，看到內褲、衛生棉、保險套、阿貓阿狗、骨頭都不足為奇！」

不過也有不少女車主跳出來反應，「這純粹是個人衛生習慣不好吧？」「那是有小孩沒有小孩的車吧」、「我的車子都一塵不染！別人放一點雜物我就生氣喔」。