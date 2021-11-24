原本受Delta變異株肆虐的日本，新冠疫情自秋季以來神秘降溫，日本研究團隊10月發現，Delta在複製時發生錯誤導致自我毀滅，團隊近日進一步解釋，在某些情況下，病毒在突變時會走向「演化死路」。

Delta變異株會自我毀滅？

綜合「News.com.au」、英國《太陽報》（The Sun）報導，受Delta變異株流竄影響，日本在7、8月舉行奧運期間新冠疫情攀上高峰，當時曾創下單日新增2.6萬人確診紀錄，不過自9月以來，當地疫情急速降溫，在歐洲疫情捲土重來之際，日本病例仍持續下降，近幾周來每日確診數維持在200例以下，19日更是15個月來首度沒有新增死亡案例，22日東京也只新增6人確診。

針對日本疫情神秘降溫，日本國立遺傳研究所及新潟大學的研究團隊10月底公開研究，指出負責修復Delta基因組突變的酵素「nsp14」出現變化，導致病毒活性喪失，等於病毒在複製時「自我毀滅」。

國立遺傳研究所教授井上逸朗在接受《日本時報》（The Japan Times）專訪時進一步說明Delta自我滅絕的原理，他說病毒進行複製時，基因組會隨機發生「複製錯誤」，隨著時間推移，會導致病毒的組成發生變化。

他說這些變異可能會讓病毒的傳播力更強、更容易逃脫人體免疫系統、導致重症，但在部份情況下，這些變異也可能走向「演化死路」。

研究團隊聚焦修復Delta基因組突變的酵素「nsp14」，團隊發現許多基因變化，突然間演化過程就中止了，井上逸朗說，病毒努力修復錯誤並進行複製，但最終仍導致「自我毀滅」。

「隨著突變累積，我們相信它最終變成一個有缺陷的病毒，而無法進行複製」，井上逸朗說，「有鑑於病例數沒有上升，我們認為在變異的某些時刻，它直接走向自然滅絕。」

英國瑞丁大學（University of Reading）生物醫學及生物工程系主任克拉克（Simon Clarke）解釋，病毒累積太多變異而變得無法複製。他說若是患者感染這種病毒，病毒會逐漸消失，「就像一個沒有小孩的人，他的遺傳物質停止。」但他也強調，這不代表其他病毒也會停止複製。