熱搭周慶折扣下殺與節慶話題，加上耶誕送禮需求，具趣味的倒數禮盒、主打限定包裝、組合最受消費者喜愛，香氛類小物銷售最夯銷量增1倍。

文青選物平台Pinkoi觀察，耶誕搜尋熱度比去年同期相比成長120％，其中更以「耶誕交換禮物」為熱搜排行第1名，在商品種類上則以附有療癒金句的香氛倒數禮盒、立體房屋造型的果茶倒數禮盒最熱賣，受疫情影響，許多消費者提前準備耶誕禮物，精油擴香耶誕樹、編織耶誕花圈DIY材料包、體驗活動銷量增1倍。

A'ROMA P 限量聖誕包裝香水禮盒，原價790元下殺63折，499元。（Pinkoi提供）

DIPTYQUE限量黑色星期五香氛蠟燭190g，2400元。（DIPTYQUE提供）

除了Pinkoi祭出文青選品，頂級香氛Skandinavisk正式登台，全系列商品包含香氛蠟燭、室內擴香、手部與身體護理產品都來自有機成分，選用可持續種植的瑞典茶籽油作為蠟燭基底，百分之百全素，絕不施行動物殘忍實驗，產品容器使用再生或可回收塑料品，包裝盒材以嚴格監管的瑞典森林FSC認證材料製成。

Skandinavisk耶誕節限定JUL 2微醺熱紅酒香氛蠟燭400g，1950元。（Skandinavisk提供）

頂級香氛代表diptyque則搶攻29日黑色星期五買氣，26日起至29日推出限量黑色香氛蠟燭，其創作靈感來自品牌位於巴黎聖日耳曼大道34號首間精品店牆上的石材紋理，此款限量版香氛蠟燭銷售額的15％，將捐贈予世界衛生組織。