越南籍移工40歲范姓男子發現同是越籍移工的25歲妻子劉女疑與人曖昧，昨（23）日深夜11時30分許，與妻在新北市汐止區福德一路的貨櫃屋激烈爭吵，范男氣極下持水果刀朝妻子胸、頸猛刺多刀致死，自己則逃回宿舍，警方獲報到場，范男竟持菜刀自傷頸部，員警奪刀後將他送醫，無生命危險，現以殺人罪嫌偵辦。
汐止分局昨天深夜獲報福德一路發生糾紛，經現場移工進入案發貨櫃屋內，發現劉女仰躺在地，脖子、胸口有明顯刀傷且有大片血跡，救護人員到場確認已因傷重死亡。
警方隨即通知雇主劉姓雇主，帶同員警到附近的移工宿舍查緝，范男見員警到場，情緒激動，竟持菜刀抹頸，所幸傷口不深，員警搶下菜刀後將范男送往汐止國泰醫院，急救後已無生命危險。
范男供稱，因發現妻子與他人有曖昧關係而爭吵，盛怒下持水果刀刺殺妻子多刀。警方將待犯嫌傷勢穩定後，以殺人罪嫌偵辦。
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