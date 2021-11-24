乾杯集團旗下日式和牛鍋物專賣店「黑毛屋」首度進軍新竹，插旗Big City遠東巨城購物中心並於今（24）日開幕，將「日本和牛不到千元，日常想吃就吃」的老饕日常帶給新竹朋友。開幕首三日祭出肉品免費增量，同時全台黑毛屋增設親子友善服務，並祭出寶寶飯糰招待活動。

為慶祝新店開幕，「黑毛屋新竹巨城店」開幕首三日（11/24~26）享有肉量免費升級活動，凡點購肉品輕量（110g）免費升級標準（165g）份量，點購標準（165g）份量免費升級大盛（220g）份量，把握優惠期間大啖火鍋。

此外，為給予親子客更貼心的服務，「黑毛屋」全台分店除了兒童椅之外，增設畫筆畫紙提供小朋友盡情繪畫創作，同時祭出會員親子暖心用餐方案，凡為KANPAI GO！CLUB會員，攜130公分以下兒童進場，享有「可愛熊貓飯糰」或「烏龍麵」寶寶餐點一份，讓小朋友吃得健康又快樂。

乾杯集團旗下日式鍋物品牌「黑毛屋」首度進軍新竹，積極展店搶進疫後市場。依據統計，新竹縣市平均家庭所得高居全台第2、3名，乾杯集團看準新竹居民高收入且消費集中，選點於集客熱點的Big City遠東巨城購物中心。乾杯集團董事長平出莊司表示：「Big City遠東巨城購物中心以高消費力的年輕家庭客為首要客群，而黑毛屋平實的價位與100％純天然鍋物的堅持，正能滿足家庭客群健康的日常飲食訴求。」正逢冬季暖食需求攀升，以及百貨周年慶人潮的助攻下，有望為集團營收挹注亮眼佳績。

乾杯集團現今共51家分店，台灣33家、中國18家。年底前，台灣事業將再展「乾杯桃園華泰名品城店」與「黑毛屋信義ATT店」2家，中國大陸事業再展「乾杯廣州天宜店」、「老乾杯前海萬象城店」2家，為營運再添動能，年底前總店數上看55間。

日式鍋物專賣店「黑毛屋」以「日本和牛最低680元起、伊比利豬580元起」的高CP值定位，標榜為「老饕日常」的鍋物品牌。以日本經典的「涮涮鍋」、「壽喜燒」與地方特色「水炊鍋」、「摩滋鍋」四大道地鍋物為基礎，品嚐嚴選高等級A4~A5日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬、澳洲和牛小腸與雲林產黑羽土雞等優質美味。從湯頭、配料、逸品到醬料，黑毛屋堅持100％天然食材製作，讓民眾用親切的價格享用健康、安心的老饕級鍋物。

「黑毛屋新竹巨城店」位於新竹Big City巨城購物中心7樓，45坪空間共56席，設有吧檯、雙人與四人桌，間距寬敞，客人煮鍋時也能保有舒適的空間。店鋪設計比照以往的日式和風風格，茜紅色土壁搭配淺色系木樑、格柵，呈現散發溫暖木調的靜謐感。門面特別設計兩扇搭製梯形雨棚的開窗造景，清新可愛的仿戶外設計讓人彷彿走在日本街頭。

主打630元起日本和牛&伊比利豬一次嚐，開幕首三日肉量免費升級，親子客招待寶寶餐點店家首推「日本和牛& 西班牙Bellota伊比利豬雙拼鍋物套餐」，售價630元起，以不到千元的價格，一次品嚐到兩大頂級肉品，湯頭可選擇以昆布、柴魚細熬慢煮出清爽甘甜的「涮涮鍋」，或以和牛牛筋、本釀造醬油、砂糖燉煮出鹹香濃郁的「壽喜燒」，是初訪「黑毛屋」最為推薦的經典選擇。套餐皆含綜合蔬菜盤、白飯與黑毛屋特製醬料，十分豐盛。