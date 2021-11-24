周二美股道瓊指數和標普500指數上漲，但那斯達克指數連續第二個交易日收黑。美國公債殖利率走高，促使投資人拋售特斯拉和其他大型科技股，轉而買進估值較低的股票。

財經數據服務公司IHS Markit公布的最新調查結果顯示，由於勞動力短缺，以及原材料到貨延誤，美國11月商業活動略為放緩，但受惠於強勁的製造業，整體商業景氣仍穩穩處於擴張。

周二收盤，道瓊工業平均指數漲194.55點或0.55%，為35813.80點。標普500指數漲7.76點或0.17%，為4690.70點。

那斯達克綜合指數收跌3.49點或0.5%，為15775.14點，自上周五創下歷史收盤新高以來已下跌約1.8%，但今年以來仍上漲22%。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）盤初一度升至逾1個月新高。

標普11大類股漲多跌少，僅非必需消費品（跌0.63%）、科技股（跌0.21%）和通訊服務股（跌0.40%）收黑。

美國總統拜登提名鮑爾連任聯準會主席，使投資人對於明年升息的預期升高，美國公債殖利率持續上揚。

重量級科技股首當其衝，特斯拉跌逾4%，微軟跌0.6%，給那斯達克指數帶來最大的拖累。

利率升高往往降低成長股對投資人的吸引力。標普500成長股指數下跌0.3%，價值股指數上漲0.8%。

CFRA Research的首席投資策略師Sam Stovall表示，本周交易時間因假期縮短，最近利率升高成為主要題材，讓投資人有更多理由在估值過高的市場中將獲利入袋。

能源股指數急漲3.04%，在11大類股中漲幅最大。美國聯合其他主要用油國將釋出數千萬桶原油，以抑制油價上漲，但釋油力道小於預期，周二布蘭特期油大漲逾3%，報每桶82.31美元，創下8月以來最大單日漲幅，並創11月16日以來最高價。分析師表示，美國盟邦聯合釋出戰略儲油的影響應該不會持續太久。

受利率上揚激勵，標普500金融股指數漲1.55%，漲幅排名第二，銀行股分項指數大漲2%，高盛、摩根大通和美國銀行均走高。

個股方面，Zoom Video Communications重挫近15%。該公司上季營收成長放緩。隨著疫情緩解和經濟解封，該公司的視訊會議工具需求下滑。

百思買（Best Buy）股價大跌12%。受供應鏈問題影響，其第四季同店營收預測意外疲弱。

晶片製造商美光（Micron Technology）和威騰電子（Western Digital Corp）獲瑞穗銀行（Mizuho Bank）將股票評級從中性調升為買進，股價分別上漲1.85%和6.3%。

周四美股因感恩節假期休市，周五則提前收盤。