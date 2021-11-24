新冠肺炎疫情帶動自行車需求，達方(8163)訂單已接到明年，蘇開建表示，明年綠能事業營收佔比可望攀升至40%，搭配商用NB需求增溫，可望推升背光鍵盤比重，明年營運將優於今年，營收及獲利都會比今年好。

達方近幾年積極透過併購及入股策略強化綠能及被動元件等關鍵零組件產品線，其中綠能部分，達方除自有核心電池技術，藉由與世同金屬、統達及太宇合作，跨入整合組裝及高階車架等，打造自行車一條龍服務，並採ODM及OBM雙軌並進，不僅自有品牌BESV在台灣生產，因應訂單需求，世同已在越南租賃廠房並購置土地蓋廠，設置車架及電動腳踏車組裝線，預計明年第3季過後量產。

在MLCC部分，達方往高價值產品發展，並投資詠業(6792)，讓達方獲利往正向發展。

儘管受越南新冠肺炎疫情大爆發及9月下旬大陸大規模限電影響，達方第3季稅後盈餘3.03億元，季減2.14%，但併購效益及產品線逐漸完善，達方今年前3季稅後盈餘8.15億元，年增29.34%，每股盈餘為2.91元；累計前10月合併營收為228.2億元，年增26.25%。

就各產品來看，鍵盤占達方營收比重為51%，綠能占比已達33%，被動元件佔比約16%。

蘇開建表示，受惠疫情帶動自行車需求強勁，目前接單已到明年，看好明年綠能事業營收比重將由今年33%拉高至40%。

達方持續擴大越南廠區投資，其中北越以鍵盤為主，預計明年第3季過後完成，主攻美系大客戶；南越以自行車車架廠世同擴產為主。

展望明年，蘇開建表示，在商用NB需求回溫下，背光鍵盤比重可望拉升，明年整體營運將優於今年，法人預估，在綠能事業整合縱效及擴產效益發揮下，達方明年營收可望年增20%，獲利更上一層樓。