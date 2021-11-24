高麗航空的空姐超漂亮，皮膚白皙透亮、吹彈可破。（圖／翻攝自朝鮮經貿文化情報 DPRK）

臉書粉專《朝鮮經貿文化情報DPRK》近日分享當地的旅遊活動，並公開北韓唯一一家航空公司「高麗航空」的空姐照。只見每名空姐穿著合身深藍色制服，幾近素顏的淡妝，依稀可見皮膚吹彈可破，清秀可人的模樣讓網友直呼「想搭去玩」。

照片中可見，高麗航空的空姐身穿深藍色制服，個個白皙透亮，梳著整齊的包頭、露出光潔飽滿的額頭，臉上幾乎脂粉未施，只有一些淡妝，超高顏值引網友熱烈討論，「為什麼朝鮮的女孩子都這麼美麗」、「皮膚真好，好想搭這家飛機」、「想知道高麗航空有沒有可能推出台北-平壤航班」。

高麗航空是朝鮮民主主義人民共和國（北韓）國營的航空公司，隸屬朝鮮人民軍，總部設在平壤，僱員約2500人；它同時也是世界上唯一一家嚴禁拍攝空姐的航空公司。

由於是北韓唯一，機上空姐多精挑細選，加上半數以上國際航點都飛大陸，所以空姐們也會講一口流利中文。高麗航空同時也是世界上少數全俄製客機的航空公司，機隊數量不到20架。