43歲女星王以路出道以來以率性的性格與親民、陽光又幽默的形象，受到觀眾喜愛，除了會主持之外，她在多部電視劇中也曾參與演出，演藝事業持續攀升。而經常透過社群平台與粉絲互動的她，近日分享混打疫苗的心得，沒想到竟遇到「副作用大魔王」，引起網友熱烈討論。

雖台灣疫情逐漸趨緩，但新冠肺炎疫苗的施打作業仍持續進行，政府也跟進其他國家，開放疫苗混打的方式提供給民眾，而女星王以路23日便在社群平台上更新施打疫苗的近況。王以路表示先前第一劑所施打的疫苗為AZ，打完後出現眼壓高、頭痛等副作用，近日混打了第二劑的莫德納，接種完一小時後開始出現手臂疼痛等症狀，到了晚間開始全身痠痛，左背、左胸也開始痛，全身開始盜汗，手臂更是一碰就痛，直呼「左上半身就是暫時廢了」，沒想到接下來也發現腋下也開始疼痛，還摸到類似腫塊的情況，讓她嚇得趕緊前往醫院檢查。

沒想到經過檢查後發現，王以路出現類似「腋下淋巴結腫脹」的情況，在研究顯示中，大約只有5%的女性在施打疫苗後會出現這種副作用，讓她相當傻眼，忍不住表示「我就是些那5％，希望妳們不要跟我一樣」，另外她也透露當天胸口痛到差點衝醫院掛急診，好在吃完止痛藥後症狀逐漸緩解，但即使如此，她還是呼籲民眾有疫苗就打，「因為平安健康最重要」。

而王以路的PO文一出，立即引起網友熱烈討論並轉發，還釣出一名醫生留言表示自己曾遇過一個腫脹很久的個案，提醒她要持續觀察身體狀況，她也立即送上感謝，引發熱議。