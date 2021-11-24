新店咖啡豆貿易商遭槍手近距離行刑式連開4槍亡，黃姓槍手犯案後變裝搭機逃往廈門，雖然該殺手出境實穿帽T包緊緊，但過海關時仍需出示72小時PCR證明和「按壓指紋」，就是此指紋才讓警方掌握身分動向；此外大陸須隔離期滿才能拿到健康碼，槍手因此無法擅自逃出隔離，造成行動受阻，目前待大陸公安協助逮捕遣返。

黃姓帽T殺手搭機逃至廈門住進防疫旅館，台灣將依《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，刑事局兩岸科聯繫大陸公安協助遣返；據了解，以往潛逃出國者都會採取偷渡，但該殺手竟是合法搭機離開，因搭機出國須出示72小時內PCR證明、填寫健康聲明書，過海關也要「按壓指紋」，讓原本包緊緊的殺手被採集到生物跡證，曝光身分與動向。

此外，大陸疫情嚴峻，入境都需依實名制申請健康碼，廈門部分地區需要「綠色健康碼」才能通行，帽T殺手或許沒料到此，讓他的行蹤受困並一一洩露；知情人士說，帽T殺手不選擇搭船偷渡是因為警方在港口防堵機制嚴實，船方風聲鶴唳，加上近年來偷渡管道變小，價格飆破2、3倍，殺手才會賭一把搭機。

外界認為該帽T殺手能比照「朱雪璋模式」啟動兩岸共打機制將嫌犯遣返，但實際上恐怕有難度，因為朱雪璋是「坐桶子」搭船非法入境，但帽T殺手卻是合法入境，而且疫情爆發後共打機制幾乎停擺，兩岸處在冰點時刻，目前刑事局僅透過早年建立的微信通訊平台提出遣返要求，但陸方不讀不回。