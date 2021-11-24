【愛傳媒左化鵬專欄】2016年量身高，發現比以前矮了近一吋，這就是台灣人說的「老倒縮」現象吧 。怪不得，最近走路，老是褲管拖地，凡是走過，路面必清潔溜溜。

其實，我本來就是中等身材，增一吋不算高，減一吋不算矮，因此，倒縮不倒縮，倒也混不在意。 若是和古人相較，我現在這樣的身高，竟也還可以 稱得上是「昂藏七尺之軀」呢。

以前讀《史記》，看到〈項羽本紀〉中記載， 項羽身長八尺有餘。《三國志・諸葛亮傳》中記載，諸葛孔明身長八尺，覺得他們的身材，怎麼都這麼雄壯魁梧，有如當時臺灣巨人張英武。

《論語》中說「 可以托六尺之孤」， 孟子說「雖使五尺之童適市，可以無欺」。難道古時候，連小孩子的身形，都如此高大，有如巨嬰。

日前參觀孔廟，看到配殿中的圖片說明，豁然開示。原來古時尺吋的計量方式，和現代的不一樣。現代一公尺三十公分，以前的一尺，約現代的二十三公分。以大禹為例，身長七尺，約現代的一百六十一公分，所以我們兩人並肩，他比我還矮七公分。

如此說來，古人的身高和現在人應相差無幾，春秋時齊國宰相晏嬰身長六尺，《水滸傳》中的「及時雨」宋江，身高不滿六尺。都只約莫現在的一百三、四十公分， 怪不得古書記載，他們哥倆好都算是五短身材。

男子漢大丈夫，人矮志氣高。現代知名的人物中，國父孫中山先生身高一百六十公分，鄧小平一百五十八公分， 林彪一百六十二公分。

蘇聯的列寧一百六十四公分，史大林一百六十二公分，赫魯雪夫一百六十六公分， 普京 一百七十公分，德國的希特勒一百六十五公分 ，義大利的墨索里尼一百六十公分，被稱為「征服半個歐洲的矮子」拿破崙， 身高一百六十九公分。他們的個子雖不高，但人人都撐起了半片天。

想起日前看到的一則故事，身高二百二十六公分的姚明，問矮他半截，只有一百五十三公分高的港星曾志偉：「矮，是甚麼感覺」。

曾志偉昂首說：「所有人見到我，都抬不起頭來」。

作者為資深媒體人

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