【愛傳媒葉毓蘭專欄】屏東挖眼案的餘波未平，我們的社會就連喘口氣的時間都沒有，重大治安事件頻傳。

台中的無辜大學生，只因切換車道不當，就被馬莎惡少三人毒打重傷；龜山的超商蔡姓店員，也不過就是為了執行政府要求進入超商戴口罩否則重罰商家的政策，勸導不戴口罩的顧客，就惹來了殺身之禍。

即便在上週，我們才剛三讀通過了跟蹤騷擾法的草案，可是蔡阿姨在小燈泡案發後承諾的補破口，真的做到了嗎？蔡總統真的有重視重大治安問題嗎？社會安全網，有哪個洞補好了? 還是越補越大、越補越多?

這一個月，總統的臉書貼文裡面，宣傳反公投的貼文就佔了將近四成、其次就是國防外交、中二選區補選等貼文，對於這些重大治安事件，彷彿像是看不見一樣，選擇性地無視掉，終於在昨天，我們看到蔡總統不得不面對已經炸鍋的民怨，出來寫了一篇簡單的檢討報告。

相對於在deepfake換臉事件後，當天馬上po文重視的蔡總統，法務部也真的在一個月內就修法將懲罰換臉的草案給端出來，可見得，只要總統重視，沒有什麼是不能馬上做到的。

潘小妹、宋同學、蔡店員，這些善良老百姓，他們何其無辜，連想要得到你們的一點重視或關懷都是種奢望嗎？

除掉政治上的口水戰，執政者更應該注重的是百姓們的家居樂業、國泰平安，政府的政策，為了防疫全民配合，但是執政者非但沒有以身作則，更是不關己事般地冷血處理，對照信誓旦旦會補破口的蔡阿姨，真的是同一個人嗎？

近來的治安問題已經成為疫情以上的重大國家危機，請政府一定要積極重視，不要只會提出「註記攜帶球棒的駕駛」這種令人啼笑皆非的解決辦法，下次是不是要把球棒、高爾夫球杆也都植入晶片？

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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