美國國務院23日晚間公布拜登民主峰會名單,台灣受邀。

美國總統拜登將於12月9、10日召開「民主峰會」(Summit of Democracy),美國政治新聞機構《Politico》先前取得文件內容,有關受邀與會的國家地區已有部分細節外洩,報導稱預計會向100多名國家領導人寄出邀請函,台灣就在邀請名單內。對台灣是否確實受邀,外交部發言人歐江安低調。美國在台協會(AIT)日前也發出新聞稿,肯定台灣出席民主峰會可做出有意義的貢獻。

根據國務院公布的受邀名單,一共有110國,除了台灣,也包括英國、日本。

Politico先前報導指出,拜登團隊討論在峰會期間推略為模糊的倡議,包括促進網路自由的國際聯盟「網路未來聯盟」(The Alliance for the Future of the Internet)。美官員也提出其他國家也許能夠做出的承諾,包括增加媒體素養計畫資金,以及針對某些雙重用途技術實施出口管制。

(持續更新)