美國國務院23日晚間公布拜登民主峰會名單，台灣受邀。
美國總統拜登將於12月9、10日召開「民主峰會」（Summit of Democracy），美國政治新聞機構《Politico》先前取得文件內容，有關受邀與會的國家地區已有部分細節外洩，報導稱預計會向100多名國家領導人寄出邀請函，台灣就在邀請名單內。對台灣是否確實受邀，外交部發言人歐江安低調。美國在台協會（AIT）日前也發出新聞稿，肯定台灣出席民主峰會可做出有意義的貢獻。
根據國務院公布的受邀名單，一共有110國，除了台灣，也包括英國、日本。
Politico先前報導指出，拜登團隊討論在峰會期間推略為模糊的倡議，包括促進網路自由的國際聯盟「網路未來聯盟」（The Alliance for the Future of the Internet）。美官員也提出其他國家也許能夠做出的承諾，包括增加媒體素養計畫資金，以及針對某些雙重用途技術實施出口管制。
（持續更新）
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