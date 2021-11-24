去年高雄市交通分隊楊姓員警，用自己的帳號及密碼登入「車籍資訊系統」查詢民眾基本資料及車籍資料，外洩給時任台東警局的林姓員警，懲戒法院第一審認定楊男行為將導致公眾喪失對公務員之信賴，判決降1級改敘。可上訴。

刑事究責部分，橋頭地方法院考量楊男自首，依洩漏國防以外應秘密之消息罪判刑3月，可易科罰金，犯行使公務員登載不實準公文書罪共3罪，應執行有期徒刑1年10月。各緩刑4年，並應向公庫支付8萬元確定。

楊男去年任職高雄市交通大隊仁武分隊期間，登入「車籍資訊系統」系統取得謝姓民眾個人資料，並以警用行動電腦查詢謝民戶役政相片影像，以翻拍方式將其查得資料透過通訊軟體LINE傳送給台東縣政府警察局成功分局林姓員警。

之後，楊男又登入系統取得張姓民眾個人資料，以翻拍方式將其所查得張民資料透過通訊軟體LINE傳送予林，後來林姓員警以電子郵件向高雄市警察局警政信箱檢舉楊的犯行，楊在機關尚未知悉前主動前往督察室自首。