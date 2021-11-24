《後宮甄嬛傳》是經典的宮鬥劇，劇情爾虞我詐，自2011年播出後就廣受歡迎，《甄嬛傳》也捧紅「甄嬛」孫儷、「皇后」蔡少芬以及「華妃」蔣欣等人，其中，蔡少芬昨（23日）則突在微博曬和孫儷的合照，兩位娘娘絕美同框，喚起劇迷滿滿回憶殺。

蔡少芬昨在微博曬出與孫儷合照，她幽默寫下：「別來無恙，甄嬛，你還是那麼美。後宮兩大boss再聚首！天下是我們的了！遇見最特別的你」，照片中，蔡少芬美穿U領露白嫩肌膚，與孫儷親密貼臉合照，同為美魔女的兩位顏值極高、肌膚細緻，儘管該戲已播出10年，雙姝依舊容光煥發，絲毫沒讓歲月在身上留痕跡。

蔡少芬和孫儷絕美同框。（圖／取材自蔡少芬微博）

孫儷飾演的甄嬛性格清冷倔強、聰慧機靈，又因飽讀詩書、琴棋書畫無一不通，而更加蒙受皇帝恩寵，蔡少芬則是飾演表面端淑、賢惠，內心卻陰險、毒辣的皇后，甄嬛和皇后在劇中可以說是世界勁敵，兩人一路「纏鬥」到尾聲，最後甄嬛靠腹中本就保不住的孩子，成功扳倒皇后，孫儷和蔡少芬兩實力派同台飆戲，讓觀眾看得超過癮。

《後宮甄嬛傳》是經典的宮鬥劇，該戲也捧紅「甄嬛」孫儷、「皇后」蔡少芬以及「年妃」蔣欣等人。（圖／取材自新浪娛樂）

而隨著蔡少芬PO出與孫儷合照，讓人陷入滿滿回憶殺，也吸引不少入戲網友直呼：「沒有你，何來今日的甄嬛」、「我是嬪妃，她是皇后，到底應該是我去拜見她」、「如果當年你倆姊妹合心，那就天下無敵了」，也有人敲碗另一要角蔣欣「哇哦 就差華妃了」。