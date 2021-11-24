台股加權指數24日開在17680.16點，權王台積電（2330）開在平盤612元，隨即壓低至盤下，買單拉抬矽晶圓三雄合晶（6182）、台勝科（3532）及環球晶（6488），合晶及台勝科一開盤即拉上漲停板價，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）亦交投熱絡，加權指數呈現小漲，但櫃買指數漲勢相對強勁。

美國公債殖利率持續走揚，促使投資人拋售特斯拉及其他大型科技巨擘，同時買進股價較便宜的價值股，這帶動道瓊工業平均指數、標準普爾500指數攀高，那斯達克指數、費城半導體指數卻雙雙拉回。

道瓊工業平均指數11月23日終場上漲0.55％（194.55點）、收35813.80點。那斯達克指數下跌0.5％（79.62點）、收15775.14點。費城半導體指數下跌0.33％（12.7點）、收3834.43點。

中信投顧指出，台股在美科技及半導體股轉弱及不耐久盤賣壓雙重夾擊下，23日以日線連三黑K失守短期5、10日均線，除了凸顯盤面類股，確實受量能不繼影響，難以形成主流輪動外，就指標KD、RSI訊號結束高檔鈍化同步交叉翻空來看，盤勢面臨短線技術性修正壓力，是有增無減，台股有進一步朝17500點關卡靠攏，尋求支撐的壓力。

不過，就櫃買指數盤中仍見創高表現，指數收盤尚可力撐落於5日均線附近來看，隱約透露內資並未完全棄守，尤其美元指數轉強再創今年新高96.54點，而新台幣匯率未受明顯影響緊守28元關卡表現，潛在資金動能應仍有回溫空間存在，在目前國際政經情勢平穩，美股亦守穩高檔延續創高格局下，台股後市並不悲觀，逢回仍宜偏多思，但不追高。