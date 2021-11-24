美股科技股漲多拉回、美元指數轉強，衝擊台股23日表現，終場重挫137.42點、或0.77％，收在17666點，量能萎縮至約3172億元，買盤停看聽，櫃買指數大跌3.37點、或1.47％，收在225.81點，中小型股苦遭獲利了結賣壓。不過，專家普遍認為，台股呈技術面高檔回落，待修正整理後，可望再戰萬八。

外資23日賣超128.1億元，創10月13日以來新高，投信、自營商也賣超5.18億元、29.14億元，三大法人聯手賣超達162.42億元，官股券商則終止連4賣、轉買39.62億元。

元富投顧總經理鄭文賢表示，台股與亞股23日走弱，主要受美國總統拜登提名鮑爾將續任聯準會（Fed）主席，市場高度預期，2022年第三季Fed將升息壓抑通膨，美債殖利率與美元指數同步轉強，熱錢回流美國不利新興市場；國泰證期顧問處經理蔡明翰也說，現階段關鍵在美元。美元強勢，吸引資金回流美國，外資在亞洲的操作上就較為保守。

鄭文賢指出，本波台股隨美股強力反彈，櫃買指數領先創新高，加權指數則逼近萬八前高，在個股漲幅已大，加上技術指標過熱，獲利回吐賣壓隨時出籠。台股目前價量尚未失控，然後續能否再漲，依舊要看美股臉色；下半周台股區間看17500～17850點。

台新投顧副總黃文清也表示，股市漲幅過大，出現獲利了結賣壓是意料中的事。雖QE縮減、美元走強對資金逐漸形成壓力，但目前看來，股市並沒有出現翻轉跡象，「挑戰新高沒有問題，」，漲多震盪在所難免，但看好修正過後將蓄勢再攻，萬八依舊可期，低檔支撐則看17500點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰看好，台股具基本面支撐，且年底在時間點上對股市仍有利，目前無特別的系統性風險，23日成交量未擴大、恐慌性賣壓不大，在技術面拉回修正整理後，仍有轉強機會；預期本周加權指數將在5日線與月線間震盪。