美國萊豬進口議題在國內引發熱議，更成藍綠公投對決焦點。台中市第二選區立委補選民進黨參選人林靜儀遭國民黨參選人顏寬恒抓包，當立委時也反對萊豬進口，反對原因與如今國民黨主張如出一轍；對此林回應「時空背景不同」，強調當時台灣在口蹄疫疫區內，是為讓台灣豬肉在國外有銷售管道才反美國萊豬。國民黨青年部副主任詹為元則氣憤大罵「鬼扯」，認為林自打臉的行徑，令人為之羞愧。

《中國時報》22日報導指出，顏寬恒22日質疑林靜儀在2016年在立法院提案反對萊豬進口，但現在又贊成萊豬進口，不僅打臉自己，也打臉民進黨。對此林表示，美國豬肉從頭至尾就是國際貿易問題，這也是民進黨要投不同意票，主要是不要讓這議題成為貿易上的障礙。

林靜儀解釋，在2016年時的台灣還在口蹄疫的疫區之內，台灣的豬肉不能出口，因此必須以政策來影響國外豬肉進來台灣，進而影響國內豬肉權益；但當台灣脫離口蹄疫區，當然希望開放更多自由貿易，所以開放美國豬肉，是讓台灣豬肉在國外有銷售管道，故這是時空背景不同。

詹為元23日在臉書發文痛批林靜儀，「不知道是『傻』還是『蠢』」，詹刊出林當年任立委時提出的法案主文，內容寫道：「根據最新民調，有超過七成國人反對含有瘦肉精豬肉進口，新政府不應漠視；另考量國人飲食習慣，豬肉食用習慣與牛肉不同，對民眾的健康衝擊影響甚大；再者基改食品已禁止進入校園營養午餐，國人對食安之要求甚高，建議政府應堅守牛豬分離原則，嚴禁瘦肉精美豬進口。」

詹為元痛批，林靜儀當年提案主文根本沒寫到擔心國內豬農，林的開脫之語顯然在騙三歲小孩；何況美豬早在2005年就進口了，難道當時不含萊劑的美豬沒傾銷問題，不影響台灣豬農權益嗎？可見林根本是在鬼扯，「自己打臉自己，還不覺得丟臉？我都替妳感到羞愧了」。