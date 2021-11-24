汐止夫砍殺妻遭逮畫面曝 他吼「我不要」掙脫1舉動嚇壞警

新北市汐止發生割喉命案，1對越南籍移工夫妻因丈夫懷疑妻子外遇，丈夫竟拿刀狂砍妻子，造成對方脖子、胸口中刀血流如注死亡；警方到場進入移工宿舍逮到男子，男子遭壓制不斷大吼「我不要」、「我壞掉（殺掉）我老婆」，甚至一度掙脫持菜刀抹頸，所幸傷口不深、送醫無大礙，全案朝殺人罪嫌偵辦。

新北市汐止區福德一路昨晚發生恐怖傷人糾紛，警方獲報進入案發貨櫃屋內，發現劉姓女移工仰躺在地，脖子、胸口有明顯刀傷且有大片血跡，救護人員到場確認已因傷重死亡。

新北市汐止區1對越南籍夫妻今清晨（24）發生丈夫懷疑妻子外遇，一氣之下竟拿刀朝妻子脖子狂砍，造成妻子被割喉當場血流如注死亡。（警方提供）

警方通知劉姓雇主後，帶同員警到附近的移工宿舍查緝，范男見員警到場情緒激動，見警方前來不斷喊叫「我不要」、「我壞掉（殺掉）我老婆」並不斷痛苦呻吟，遭警方壓制床上，但一度掙脫持菜刀抹頸，所幸傷口不深，員警搶下菜刀後將范男送往汐止國泰醫院，急救後已無生命危險。

范男供稱，因發現妻子與他人有曖昧關係而爭吵，盛怒下持水果刀刺殺妻子多刀。警方將待犯嫌傷勢穩定後，以殺人罪嫌偵辦。

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